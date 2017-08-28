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Кто стоял за Гаем Фоксом: тизер сериала «Порох» с Китом Харрингтоном

Meduza
11:44, 28 августа 2017

Актер Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», снялся в сериале канала BBC One «Порох». Он играет Роберта Кейтсби, который организовал Пороховой заговор против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году. Роль Гая Фокса исполнил Том Каллен («Аббатство Даунтон»).

В тизере, который выпустил BBC One, герой Харрингтона говорит: «Моя жена мертва, мое имя запятнано. Моих друзей и родных пытали и повесили. Мы должны ударить в корень. Фокс подожжет запал. А я, Роберт Кейтсби, взорву короля и его людей».

Autumn Is Coming

Autumn is coming. Kit Harington stars as Robert Catesby in our brand new three-part drama #Gunpowder. Coming soon to BBC One.

Опубликовано BBC One 27 августа 2017 г.

В «Порохе» также снялись Марк Гэтисс и Лив Тайлер. Режиссер — Дж. Блэйксон. Сериал выйдет осенью.

Пороховым заговором называют попытку английских католиков взорвать здание парламента и убить короля Якова I, который симпатизировал протестантам. Попытка провалилась: 5 ноября в подвале здания парламента задержали Гая Фокса.
Историю Порохового заговора и Гая Фокса популяризовал комикс «„V“ значит Вендетта» Алана Мура и его экранизация.
В ночь на 5 ноября в Великобритании отмечается Ночь Гая Фокса (или Ночь костров). В эту ночь зажигают костры, сжигают чучела Гая Фокса и пускают фейерверки.
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