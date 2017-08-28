Кто стоял за Гаем Фоксом: тизер сериала «Порох» с Китом Харрингтоном

Актер Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», снялся в сериале канала BBC One «Порох». Он играет Роберта Кейтсби, который организовал Пороховой заговор против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году. Роль Гая Фокса исполнил Том Каллен («Аббатство Даунтон»).

В тизере, который выпустил BBC One, герой Харрингтона говорит: «Моя жена мертва, мое имя запятнано. Моих друзей и родных пытали и повесили. Мы должны ударить в корень. Фокс подожжет запал. А я, Роберт Кейтсби, взорву короля и его людей».

Autumn Is Coming Autumn is coming. Kit Harington stars as Robert Catesby in our brand new three-part drama #Gunpowder. Coming soon to BBC One. Опубликовано BBC One 27 августа 2017 г.

В «Порохе» также снялись Марк Гэтисс и Лив Тайлер. Режиссер — Дж. Блэйксон. Сериал выйдет осенью.