Ультраконсервативный сайт проиллюстрировал новость про нелегальных мигрантов фотографией Лукаса Подольски. Пришлось извиняться

Ультраконсервативный новостной сайт Breitbart 18 августа опубликовал статью о преступной группировке, которая нелегально перевозила мигрантов из Марокко в Испанию на гидроциклах. Издание проиллюстрировало материал фотографией немецкого футболиста Лукаса Подольски, катающегося на гидроцикле.

Снимок был сделан в 2014 году во время Чемпионата мира по футболу в Бразилии. Права на фотографию принадлежат агентству AFP Photo.

21 августа Breitbart извинилось перед футболистом и заменило изображение. Как объясняется в редакторском примечании, фотография Подольски была использована как «иллюстрация человека на гидроцикле». «Нет никаких доказательств того, что господин Подольски — участник преступной группировки мигрантов или жертва торговли людьми», — говорится в материале Breitbart.

По словам менеджера спортсмена Нассима Туири, Подольски не позволит эксплуатировать себя. «Наш адвокат уже работает над этим», — заявил Туири.