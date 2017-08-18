Сотрудник суда случайно позвонил журналисту и рассказал, как он бездельничает на работе. Его уволили
Пресс-секретарь судебной системы Нью-Йорка Дэвид Букстейвер лишился работы после того, как случайно набрал номер телефона журналиста, рассказывая коллегам о том, как бездельничает на службе.
Букстейвер занимал пост официального представителя объединенной судебной системы штата с 1996 года. В начале 2016 года после того, как в судебной системе сменилось руководство, Букстейвер перестал выполнять обязанности пресс-секретаря, стал появляться на работе лишь несколько дней в неделю, но сохранил должность и продолжил получать зарплату — 166 тысяч долларов в год. Как предполагает издание, для получения повышенной пенсии ему было необходимо числиться на госслужбе до 1 октября 2017 года.
Justice served, butthead.Опубликовано New York Post 17 августа 2017 г.
Журналист The New York Post позвонил Букстейверу, чтобы выяснить, чем же он занимается на работе, если обязанности пресс-секретаря выполняет другой человек. Букстейвер заверил журналиста, что хотя теперь он и занимает значительно менее заметную должность, это не значит, что он меньше работает.
Спустя некоторое время после разговора Букстейвер случайно перезвонил журналисту. Предположительно, телефон в этот момент находился у Букстейвера в кармане. В итоге на голосовой почте у журналиста остался четырехминутный фрагмент разговора бывшего пресс-секретаря с коллегами, во время которого Букстейвер признался, что соврал о своей загруженности на работе.
17 августа Букстейвер был уволен с госслужбы за нарушение трудовой дисциплины.
«Я немного поговорил с журналистом под запись. Я сказал: „Я занимаю значительно менее заметную должность, но это не значит, что я бездельничаю“, — сказал Букстейвер коллегам. — Но, честно говоря, факт в том, что история правдива. Я ничего не делаю. Я редко появляюсь на работе, и меня поймали» (англ. яз.).
Фото в анонсе: Gordon Bell / Shutterstock.com