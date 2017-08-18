Сотрудник суда случайно позвонил журналисту и рассказал, как он бездельничает на работе. Его уволили

Пресс-секретарь судебной системы Нью-Йорка Дэвид Букстейвер лишился работы после того, как случайно набрал номер телефона журналиста, рассказывая коллегам о том, как бездельничает на службе.

Букстейвер занимал пост официального представителя объединенной судебной системы штата с 1996 года. В начале 2016 года после того, как в судебной системе сменилось руководство, Букстейвер перестал выполнять обязанности пресс-секретаря, стал появляться на работе лишь несколько дней в неделю, но сохранил должность и продолжил получать зарплату — 166 тысяч долларов в год. Как предполагает издание, для получения повышенной пенсии ему было необходимо числиться на госслужбе до 1 октября 2017 года.

Журналист The New York Post позвонил Букстейверу, чтобы выяснить, чем же он занимается на работе, если обязанности пресс-секретаря выполняет другой человек. Букстейвер заверил журналиста, что хотя теперь он и занимает значительно менее заметную должность, это не значит, что он меньше работает.

Спустя некоторое время после разговора Букстейвер случайно перезвонил журналисту. Предположительно, телефон в этот момент находился у Букстейвера в кармане. В итоге на голосовой почте у журналиста остался четырехминутный фрагмент разговора бывшего пресс-секретаря с коллегами, во время которого Букстейвер признался, что соврал о своей загруженности на работе.

17 августа Букстейвер был уволен с госслужбы за нарушение трудовой дисциплины.