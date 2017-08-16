Студия А24 опубликовала трейлер психологической драмы «Убийство священного оленя».

The Killing of a Sacred Deer | Official Trailer HD | A24 A24

Фильм расскажет о кардиохирурге Стивене (Колин Фаррелл) и таинственном подростке Мартине, с которым хирург проводит все свободное время, несмотря на свою семью.

Помимо Фаррелла в картине снялись Николь Кидман, Барри Кеоган и Алисия Сильверстоун. Режиссер — Йоргос Лантимос («Лобстер»).

Впервые «Убийство священного оленя» показали на Каннском кинофестивале в мае 2017 года. О нем подробно рассказывал Антон Долин. В российский прокат фильм выйдет 16 ноября 2017 года.