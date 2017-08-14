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Неймар забил в первом матче за ПСЖ. Гол так себе

Meduza
05:59, 14 августа 2017

Неймар забил в первом матче за французский ПСЖ. Гол получился так себе — не то что первый мяч Златана Ибрагимовича за «Манчестер Юнайтед». Но поскольку он первый, посмотреть на него все-таки стоит.

Неймар отличился на 82-й минуте в матче против «Генгама». Это был уже третий гол ПСЖ в матче. Соперники парижского клуба не забили ни одного.

Неймар в начале августа перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны». Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории. Его купили за 222 миллиона евро.

Фото в анонсе: Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Benoit Tessier / Reuters / Scanpix / LETA

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