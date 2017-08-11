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«Кьюриосити» снял облака, плывущие над Марсом

NASA
12:07, 11 августа 2017

Марсоход «Кьюориосити» сфотографировал облака, которые проплывали над ним 17 июля 2017 года. Он сделал несколько серий по восемь кадров, которые затем склеили в гифки.

Облака над «Кьюриосити»
York University / JPL-Caltech / NASA

Сначала «Кьюриосити» направил свою камеру Navcam почти вертикально вверх, а затем повернул ее к южному горизонту Марса.

Облака над марсианским горизонтом
York University / JPL-Caltech / NASA

Марсоход фотографировал облака ранним утром. В полдень небо уже было чистым. Облака над Марсом образуются, когда планета находится на дальней от Солнца стороне орбиты.

Облака над «Кьюриосити»
York University / JPL-Caltech / NASA

Облака, плывущие в марсианском небе, ранее наблюдал «Кьюриосити» и другие аппараты на поверхности Марса, включая посадочный модуль NASA «Феникс», приземлившийся в арктической зоне девять лет назад (англ. яз.).

NASA
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