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«Кьюриосити» снял облака, плывущие над Марсом
Марсоход «Кьюориосити» сфотографировал облака, которые проплывали над ним 17 июля 2017 года. Он сделал несколько серий по восемь кадров, которые затем склеили в гифки.
Сначала «Кьюриосити» направил свою камеру Navcam почти вертикально вверх, а затем повернул ее к южному горизонту Марса.
Марсоход фотографировал облака ранним утром. В полдень небо уже было чистым. Облака над Марсом образуются, когда планета находится на дальней от Солнца стороне орбиты.
Облака, плывущие в марсианском небе, ранее наблюдал «Кьюриосити» и другие аппараты на поверхности Марса, включая посадочный модуль NASA «Феникс», приземлившийся в арктической зоне девять лет назад (англ. яз.).