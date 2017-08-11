«Кьюриосити» снял облака, плывущие над Марсом

Марсоход «Кьюориосити» сфотографировал облака, которые проплывали над ним 17 июля 2017 года. Он сделал несколько серий по восемь кадров, которые затем склеили в гифки.

Облака над «Кьюриосити»

York University / JPL-Caltech / NASA

Сначала «Кьюриосити» направил свою камеру Navcam почти вертикально вверх, а затем повернул ее к южному горизонту Марса.

Облака над марсианским горизонтом York University / JPL-Caltech / NASA

Марсоход фотографировал облака ранним утром. В полдень небо уже было чистым. Облака над Марсом образуются, когда планета находится на дальней от Солнца стороне орбиты.