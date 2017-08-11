Google встроила в свой логотип диджейский пульт

Корпорация Google решила отметить день рождения хип-хопа (11 августа ему 44 года), встроив в свой логотип диджейский пульт.

Если кликнуть на логотип на главной странице Google, откроется мультфильм, рассказывающий о возникновении брейка и брейк-данса.

После мультфильма появятся две «вертушки», которыми может управлять пользователь. Он может включать один из предложенных треков, двигать кроссфейдер, менять темп музыки и делать скрэтчи.

В логотип также встроена мини-игра: пользователю предлагают 10 испытаний, таких как «поставить определенный трек» и «смешать два трека в одной тональности».