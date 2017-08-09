«Золотая молодежь» угоняет самолет из Тбилиси: трейлер фильма «Заложники»

Вышел трейлер фильма «Заложники» режиссера Резо Гигинеишвили, основанный на реальных событиях. Картина рассказывает о том, как в 1983 году грузинская «золотая молодежь» попыталась угнать самолет, летевший из Тбилиси в Ленинград. Вооруженные захватчики хотели улететь из СССР, но у них ничего не вышло. В результате стрельбы на борту самолета погибли несколько человек.

Заложники — Официальный трейлер Central Partnership

Как отмечает «Кинопоиск», на «Кинотавре» драму Гигинеишвили наградили за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу. Кинокритик Антон Долин после «Берлинале» упоминал «Заложники» в числе фильмов, которые обязательно стоит увидеть.

В кинотеатрах фильм начнут показывать 21 сентября.