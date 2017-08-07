шапито
Apple завела аккаунт в инстаграме. Разумеется, все фотографии в нем сделаны на айфон
Корпорация Apple завела аккаунт в инстаграме. В нем выкладываются фотографии, снятые на айфон (все посты сопровождаются хэштегом #ShotoniPhone — «снято на айфон»).
Apple публикует не отдельные фотографии, а видео, в которых собраны серии снимков разных фотографов. Ролики сопровождают комментарии авторов.
В числе авторов, которых Apple отметила в первой серии из девяти постов, — танцовщик Даниил Симкин из Новосибирска, премьер Американского балетного театра.