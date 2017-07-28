«Трамп, включи свет»: реакции на отключение электричества в Крыму

Днем 28 июля в Крыму пропал свет — отключились все четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края. Примерно через час удалось восстановить электроснабжение по двум линиям; в 15:30 в Федеральной сетевой компании заявили «Интерфаксу», что восстановлены все линии и идет набор нагрузки.

В соцсетях после появления новостей о блэкауте Крыма появились шуточные предположения, что это обещанный ответ российских властей на санкции США.

рф приняла ответные меры на новые санкции США :

в знак протеста рф отключила электричество в Крыму

Воронеж на очереди — Alla Ukraine (@AllaUkraine2015) July 28, 2017

Заявление МИД и тут же отключение всего Крыма... Бррр... Конспирологией попахивает...С удовольствием бы посмеялся, но чет как то не хочется. — Александр Тирес (@AlexanderTires) July 28, 2017

Или наоборот — козни американского президента.

Но жители региона не унывают.

В Крыму очередной блэкаут. Но мы держимся. Удачи нам и хорошего настроения. — Vassily Krasnov (@basilred) July 28, 2017

вчера пообещала, что не буду готовить, чтобы похудеть

проснулась -> в Крыму нет света

чувствую вину, но потерпите ради меня, похудею и будет — подруга (@crimeanlove) July 28, 2017

У нас тут свет вырубили во всем крыму. Это как в подъезде выключают, только на всем полуострове — Айдар (@agent_aydar) July 28, 2017

Во всем Крыму отключили свет Сидим как лохи на улице РАЗГОВАРИВАЕМ — Innocent Cereal (@LesyaLososik) July 28, 2017

Другие пользователи твиттера пытаются понять, что произошло и с какими трудностями теперь столкнутся крымчане.

Похоже, в момент подключения турбин Сименс коротнуло не по-детски в Крыму — Половинкин Кирилл (@gaster_himes) July 28, 2017

Хорошо отдыхалось в Крыму, пока электричество было ему. — Александр Рачук (@kazan_arbat) July 28, 2017

в Крыму свет вырубился.

Потому что и солнца полно — Jerzy (@ata_pin) July 28, 2017

>>Крым остался без электричества



Жаль крымчан. Теперь непонятно, как они будут заряжать свои "Теслы". — Хлоя Грейс Ельцин (@chloeboris) July 28, 2017