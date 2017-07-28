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«Трамп, включи свет»: реакции на отключение электричества в Крыму

Meduza
12:38, 28 июля 2017

Днем 28 июля в Крыму пропал свет — отключились все четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края. Примерно через час удалось восстановить электроснабжение по двум линиям; в 15:30 в Федеральной сетевой компании заявили «Интерфаксу», что восстановлены все линии и идет набор нагрузки.

В соцсетях после появления новостей о блэкауте Крыма появились шуточные предположения, что это обещанный ответ российских властей на санкции США.

Или наоборот — козни американского президента.

Но жители региона не унывают.

Другие пользователи твиттера пытаются понять, что произошло и с какими трудностями теперь столкнутся крымчане.

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