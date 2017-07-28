«Трамп, включи свет»: реакции на отключение электричества в Крыму
Днем 28 июля в Крыму пропал свет — отключились все четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края. Примерно через час удалось восстановить электроснабжение по двум линиям; в 15:30 в Федеральной сетевой компании заявили «Интерфаксу», что восстановлены все линии и идет набор нагрузки.
В соцсетях после появления новостей о блэкауте Крыма появились шуточные предположения, что это обещанный ответ российских властей на санкции США.
рф приняла ответные меры на новые санкции США :— Alla Ukraine (@AllaUkraine2015) July 28, 2017
в знак протеста рф отключила электричество в Крыму
Воронеж на очереди
Заявление МИД и тут же отключение всего Крыма... Бррр... Конспирологией попахивает...С удовольствием бы посмеялся, но чет как то не хочется.— Александр Тирес (@AlexanderTires) July 28, 2017
Или наоборот — козни американского президента.
@realDonaldTrump Ирод, включи свет в КРЫМУ!— Как-то так ¯\_(ツ)_/¯ (@Vlnc_AM) July 28, 2017
Но жители региона не унывают.
В Крыму очередной блэкаут. Но мы держимся. Удачи нам и хорошего настроения.— Vassily Krasnov (@basilred) July 28, 2017
вчера пообещала, что не буду готовить, чтобы похудеть— подруга (@crimeanlove) July 28, 2017
проснулась -> в Крыму нет света
чувствую вину, но потерпите ради меня, похудею и будет
У нас тут свет вырубили во всем крыму. Это как в подъезде выключают, только на всем полуострове— Айдар (@agent_aydar) July 28, 2017
Во всем Крыму отключили свет Сидим как лохи на улице РАЗГОВАРИВАЕМ— Innocent Cereal (@LesyaLososik) July 28, 2017
Другие пользователи твиттера пытаются понять, что произошло и с какими трудностями теперь столкнутся крымчане.
Похоже, в момент подключения турбин Сименс коротнуло не по-детски в Крыму— Половинкин Кирилл (@gaster_himes) July 28, 2017
Хорошо отдыхалось в Крыму, пока электричество было ему.— Александр Рачук (@kazan_arbat) July 28, 2017
в Крыму свет вырубился.— Jerzy (@ata_pin) July 28, 2017
Потому что и солнца полно
>>Крым остался без электричества— Хлоя Грейс Ельцин (@chloeboris) July 28, 2017
Жаль крымчан. Теперь непонятно, как они будут заряжать свои "Теслы".