«Первому игроку приготовиться»: тизер фильма Спилберга о виртуальной реальности

Стивен Спилберг снял фильм «Первому игроку приготовиться» по одноименному роману Эрнеста Клайна. В картине рассказывается о мире будущего, в котором все сидят в виртуальном мире OASIS.

Создатель OASIS оставил завещание: тот из игроков, который найдет спрятанное им «пасхальное яйцо», получит в наследство многомиллиардное состояние. Главный герой Уэйд Уоттс решает побороться за приз.

Ready Player One — SDCC Teaser [HD] Warner Bros. Pictures

«Первому игроку приготовиться» выйдет в марте 2018 года.