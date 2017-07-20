«Гоген» с Венсаном Касселем: премьера трейлера на «Медузе»

Французский режиссер Эдуард Делюк снял фильм «Гоген» о путешествии художника-постимпрессиониста в Полинезию в 1890-е годы. Главную роль в фильме исполнил Венсан Кассель. «Медуза» представляет трейлер «Гогена».

«Гоген». Трейлер фильма. Meduza Project

Фильм Делюка рассказывает об отношениях Поля Гогена с молодой таитянкой в последние годы его жизни: она стала его женой и музой; этот период был одним из наиболее продуктивных для художника.

«Гоген» выйдет в России 19 октября.