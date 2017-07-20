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Фанат попросил бойца UFC Нурмагомедова ударить его в живот. Ну он и ударил
Во время встречи российского бойца смешанных боевых единоборств Хабиба Нурмагомедова с фанатами в Душанбе один из поклонников попросил проверить его пресс. Молодой человек выставил живот и стал ждать удара.
Нурмагомедов не стал отказывать фанату и ударил его. Но в какой момент он это сделал!
«Не моя работа, сам напросился 😁», — написал Нурмагомедов в инстаграме. Боец отметил, что фанат простил его за обманный маневр.
Спасибо Sports.ru за наводку