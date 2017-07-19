Конгрессмен из комитета по науке спросил ученого NASA про цивилизацию на Марсе
Конгрессмен Дана Рорабахер, член комитета по науке, космосу и технологиям, поинтересовался на встрече с учеными NASA, была ли на Марсе цивилизация.
У Рорабахера произошел следующий диалог с Кеном Фарли, который работает в NASA над проектом по запуску марсохода в 2020 году:
— Вы сказали, что тысячи лет назад Марс был совершенно другим. Возможно ли, что на Марсе была цивилизация?
— У нас есть данные, что Марс был другим миллиарды, а не тысячи лет назад.
— Миллиарды, да.
— Нет никаких подтверждений [существования цивилизации], насколько я знаю.
— Вы это исключаете?
— Я бы сказал, что это крайне маловероятно.
В 2013 году конгрессмен Рорабахер в одном из своих выступлений назвал глобальное потепление выдумкой либералов, которые хотят создать мировое правительство, чтобы контролировать жизнь людей.
Фото в анонсе: Warner Bros / Kobal / REX / Vida Press