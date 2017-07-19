Конгрессмен из комитета по науке спросил ученого NASA про цивилизацию на Марсе

Конгрессмен Дана Рорабахер, член комитета по науке, космосу и технологиям, поинтересовался на встрече с учеными NASA, была ли на Марсе цивилизация.

У Рорабахера произошел следующий диалог с Кеном Фарли, который работает в NASA над проектом по запуску марсохода в 2020 году:

— Вы сказали, что тысячи лет назад Марс был совершенно другим. Возможно ли, что на Марсе была цивилизация?

— У нас есть данные, что Марс был другим миллиарды, а не тысячи лет назад.

— Миллиарды, да.

— Нет никаких подтверждений [существования цивилизации], насколько я знаю.

— Вы это исключаете?

— Я бы сказал, что это крайне маловероятно.

Civilizations on Ancient Mars? US Congressman Asks NASA Panel VideoFromSpace

В 2013 году конгрессмен Рорабахер в одном из своих выступлений назвал глобальное потепление выдумкой либералов, которые хотят создать мировое правительство, чтобы контролировать жизнь людей.