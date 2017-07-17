Где-то (возможно, в России) заметили молодого человека, который умудрился закрепить кальян в рюкзаке и курить его на ходу.

пока мы с вами живем в 2017, этот парниша уже в 3017 pic.twitter.com/O4U9nEcnpm — fydzhin (@rumpleshka) July 16, 2017

Фотография попала в раздел о России на сайте Reddit. «Когда ты слишком хипстер даже для вейпинга», — написал один из пользователей сайта. Другие пользователи переживают, что уголь мог свалиться мужчине за шиворот.