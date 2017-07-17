шапито

Кто-то соорудил себе портативный кальян, потому что вейп — это для слабаков

Meduza
15:13, 17 июля 2017

Где-то (возможно, в России) заметили молодого человека, который умудрился закрепить кальян в рюкзаке и курить его на ходу.

Фотография попала в раздел о России на сайте Reddit. «Когда ты слишком хипстер даже для вейпинга», — написал один из пользователей сайта. Другие пользователи переживают, что уголь мог свалиться мужчине за шиворот.

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