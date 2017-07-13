Кто-то очень религиозный составил «Схему движения в вечную жизнь», которая предлагает человеку движение по разным тропам. Большинство из них ведут через грех к смерти, и только одна — к Иисусу и вечной жизни.

Картинка удивительно похожа на схему московского метро, и многие теперь пытаются найти свою ветку.

rt, если живёшь на кольцевой pic.twitter.com/dEE7w6jopN — Diamond Eyes (@mondo_kun) July 12, 2017

я по синей ветке pic.twitter.com/8g6Sv6jByq — Неженка пироженка (@evilwearsnike) July 12, 2017

Планирую кататься по кольцевой ветке без пересадок pic.twitter.com/Hqq0bTU3Ut — ᴅᴧᴋᴇɴ (@daken_) July 12, 2017

Кажется, я на фиолетовой ветке на предпоследней и выхода нет pic.twitter.com/UV7o0SPy7v — Такой ребе (@Yesodd) July 11, 2017

Пока просто качусь по ветке атеизма и жду пересадки на кольцевую https://t.co/HvAxL4vTek — ринн ☆ (@pixelmyheart) July 12, 2017

Удобнее всего на синей ветке жить (а также не понятно, что случилось со станцией Иисус — и станция ли это вообще) https://t.co/CszNxSW51s — Илья Страйкóв (@straykov) July 12, 2017

надеюсь, смерть на фиолетовой линии - это котельники https://t.co/HGV8b9gWh7 — валера (@tempodemarcia) July 12, 2017

То чувство, когда ты где-то между вечной жизнью и новым созданием https://t.co/B1iwzBO4Ti — Кристмас (@LittleZombieK) July 12, 2017

а я на Домодедовской. Это дальше, чем смерть походу https://t.co/4wBFH8eLQm — Yana Petruk (@Cassidy_8) July 12, 2017

Откуда взялась эта схема, неизвестно. «Медузе» удалось найти ее упоминание только в заметках 2002 года об убийстве девочки ее матерью и бабушкой. В паспорте бабушки тогда нашли памятку сектанта, которая также называлась «Схема движения в вечную жизнь» и была устроена похожим образом.