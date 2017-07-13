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Ты — Грех — Философия — Смерть: схема метро, которую мы заслужили

Meduza
14:21, 13 июля 2017

Кто-то очень религиозный составил «Схему движения в вечную жизнь», которая предлагает человеку движение по разным тропам. Большинство из них ведут через грех к смерти, и только одна — к Иисусу и вечной жизни.

Картинка удивительно похожа на схему московского метро, и многие теперь пытаются найти свою ветку.

Откуда взялась эта схема, неизвестно. «Медузе» удалось найти ее упоминание только в заметках 2002 года об убийстве девочки ее матерью и бабушкой. В паспорте бабушки тогда нашли памятку сектанта, которая также называлась «Схема движения в вечную жизнь» и была устроена похожим образом.

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