Дальневосточный федеральный университет пригрозил судом автору мема с ректором

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета собирается подавать в суд на автора новостного инстаграм-аккаунта news.vl из-за мема про исполняющего обязанности ректора ДВФУ Никиты Анисимова.

Представители ДВФУ сочли оскорбительной картинку, сопровождающую новость про то, что аспирант университета Ли Цзюнь выиграл Всероссийскую олимпиаду по русскому языку среди иностранных обучающихся. Запись иллюстрировалась мемом «Мой ******[сынок]». Героев оригинальной картинки заменили аспирантом и Анисимовым.

A post shared by Новости Владивостока (@news.vl) on Jul 11, 2017 at 3:11am PDT

Как рассказал основатель аккаунта Даниил Губарев, ему позвонили из пресс-службы ДВФУ и попросили удалить «мемос с ректором», который якобы оскорбляет Анисимова.

Затем Губарев опубликовал скриншоты переписки с пресс-секретарем университета Марией Лукиной, которая, судя по всему, перепутала аккаунт news.vl с изданием vl.ru. «Было бы понятно, если бы студенты мем запилили, что с детей взять, но средство массовой информации — это как минимум некрасиво. Как будем решать вопрос?», — написала Лукина Губареву. После того, как молодой человек отказался удалить картинку, Лукина пригрозила ему судом.

Как рассказал Губарев изданию TJournal, он и вправду работал в vl.ru, но уволился оттуда в декабре 2016 года, оставив себе аккаунт издания в инстаграме и продолжив в нем свой проект.

«Лично я вижу в этом оскорбление гражданина КНР, исполняющего обязанности ректора, ДВФУ в целом. Но это мое личное мнение. Официальную позицию пресс-службы и ДВФУ по этому поводу мы озвучим позже, когда примем решение», — заявила Лукина в разговоре с TJournal.