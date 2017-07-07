Три слова в прошлое: флешмоб читателей «Медузы»
В июне в твиттере появилось сразу несколько флешмобов из трех слов: в первом пользователи описывали невзгоды взрослой жизни, а во втором — огорчали своих мам. 6 июля сотрудники «Медузы» запустили свой флешмоб #3словаВпрошлое.
Мы попросили читателей подумать, какие три слова они сказали бы себе, если бы перенеслись на 20 лет назад. И выбрали самые полезные советы!
roma_march:
Научись любить себя
Не бросай скейтбординг
_sattva:
Учи математику, дружок
Научись жить одна
Покупай биткоины, идиот
Очки тебе идут
rustam_raketa:
Не стесняйся прошлого
Не бросай начатое
Учи иностранные языки
ktoliza:
Не слушай взрослых
Веди себя хорошо
Решай все сама
Путешествия — это круто
Обними своего папу
Не бойся высказываться
Всегда будь честен
Не слушай никого
elvinasoldatova:
Наслаждайся каждым днем
tanin_kld:
Цени, что имеешь
Мама, сделай МРТ