Три слова в прошлое: флешмоб читателей «Медузы»

В июне в твиттере появилось сразу несколько флешмобов из трех слов: в первом пользователи описывали невзгоды взрослой жизни, а во втором — огорчали своих мам. 6 июля сотрудники «Медузы» запустили свой флешмоб #3словаВпрошлое.

Мы попросили читателей подумать, какие три слова они сказали бы себе, если бы перенеслись на 20 лет назад. И выбрали самые полезные советы!

roma_march:

Научись любить себя

Иван Коваленко:

Не бросай скейтбординг

_sattva:

Учи математику, дружок

Карина Капустина:

Научись жить одна

Вова Соболев:

Покупай биткоины, идиот

Анна Парфенова:

Очки тебе идут

rustam_raketa:

Не стесняйся прошлого

mursui:

Не бросай начатое

Август Мандельштам:

Учи иностранные языки

ktoliza:

Не слушай взрослых

Денис Ветров:

Веди себя хорошо

marysol_hb:

Решай все сама

strukov_timofey:

Путешествия — это круто

Алексей Афромеев:

Обними своего папу

dariabaranikhina:

Не бойся высказываться

Alexander Pospelov:

Всегда будь честен

Alan Tsopanov:

Не слушай никого

elvinasoldatova:

Наслаждайся каждым днем

tanin_kld:

Цени, что имеешь

gretchen_ko:

Мама, сделай МРТ