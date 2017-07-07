Сегодня мы будем делать все, что ты захочешь. Маклемор снял клип про столетие своей бабушки (и вы обязаны это увидеть)

Рэпер Маклемор выпустил клип на новую песню «Glorious», в котором снялись он сам и его бабушка Хелен Шотт. Клип посвящен столетию Хелен.

MACKLEMORE FEAT SKYLAR GREY — GLORIOUS (OFFICIAL MUSIC VIDEO) Macklemore LLC

В начале видео Маклемор говорит бабушке, что в ее день рождения они будут делать все, что она захочет. После этого они катаются на кабриолете, хулиганят, бросая в чей-то дом яйца и показывая неприличный жест прохожим, идут в зал игровых автоматов и поют в караоке. Также Маклемор набил на руку татуировку с именем бабушки и устроил ей сюрприз, пригласив домой ее друзей (и стриптизера!)

На Reddit отмечают, что в одном из радиошоу Маклемор рассказал, что у его бабушки есть список вещей, которые она хотела бы сделать до смерти. И то, что они делают в клипе, — как раз исполнение ее желаний.