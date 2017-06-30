Сотрудница радио из Лос-Анджелеса предложила «раскрутить» Энни Леннокс. Правда, она уже продала 80 миллионов альбомов
29 июня Энни Леннокс, вокалистке популярной в 80-е и 90-е годы синти-поп группы Eurythmics, пришло письмо от сотрудницы одной из радиостанций Лос-Анджелеса. Кайли (так представилась сотрудница) рассказала, что ищет музыкантов, у которых «есть потенциал» и продвигает их в ротацию радиостанции. Кайли попросила Леннокс прислать MP3-файл ее последнего сингла, чтобы программный директор радио Гленн смог оценить его. Сотрудница радио отметила, что ей очень понравилась музыка Леннокс.
I think I'm in with a chance ??!!!Опубликовано Annie Lennox 29 июня 2017 г.
Также Кайли спросила, была ли рекламная кампания у сингла Леннокс и, если нет, то не хотела бы она воспользоваться услугами фирмы, с которой сотрудничает радиостанция.
«Кажется, у меня есть все шансы», — пошутила Леннокс.
Песня «Sweet Dreams (Are Made of This)» с одноименного альбома Eurythmics 1983 года несколько раз занимала первую строчку в британских и американских чартах, а также была включена в топ «500 лучших песен всех времен» журнала Rolling Stone.
Фото в анонсе: Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix / LETA