Сотрудники аэропорта устроили фотосессию с гигантским лобстером из багажа. Его хозяйка недовольна

Владелица магазина морепродуктов Лиза Фейман рассказала, что во время полета из Бостона в город Олд-Сейбрук (штат Коннектикут) сотрудники службы безопасности бостонского аэропорта вытащили из ее багажа огромного лобстера и устроили с ним фотосессию.

По словам Фейман, в ее багаже было более десяти лобстеров, они были упакованы, а багаж — зарегистрирован. Женщину возмутил факт того, что сотрудник аэропорта вытащил других лобстеров, чтобы достать самого большого. Фейнман отметила, что служба безопасности не знает, как обращаться с лобстерами, и могла повредить их.

Официальный представитель службы опубликовал снимок с лобстером в твиттере и написал, что сотрудники службы безопасности — эксперты, которые «могут проверить любую вещь, даже 10-килограммового лобстера».

.@TSA officers are skilled at screening all sorts of items in checked baggage...including this 20+ pound lobster at @BostonLogan pic.twitter.com/euhyyO6F7V — Michael McCarthy (@TSAmedia_MikeM) June 26, 2017

Сама Фейман утверждает, что лобстер весит около 7 килограммов, а не 10. Она рассказала, что лобстер успешно долетел до магазина и был передан клиенту.