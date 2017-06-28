Хью Джекман в цирке: вышел трейлер мюзикла «Величайший шоумен»

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма-мюзикла «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли.

The Greatest Showman | Official Trailer | 20th Century FOX 20th Century Fox

Картина основана на биографии американского антрепренера Финеаса Тейлора Барнума и посвящена истории самого популярного бродячего цирка XIX века.

Помимо Джекмана в фильме снялись Зак Эфрон, Мишель Уильямс и Ребекка Фергюсон. Режиссер «Величайшего шоумена» — Майкл Грэйси, это его первый фильм.

В российский прокат картина выйдет 4 января 2018 года.