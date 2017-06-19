18-летний вратарь отказался продлить контракт с «Миланом». Фанаты забросали его фальшивыми деньгами

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма — один из самых перспективных футболистов современности. Он начал играть за итальянский клуб в 16 лет, а теперь решил не продлевать контракт.

Доннарумма отказался от контракта на 5 лет с зарплатой в 25 миллионов евро. Его агент Мино Райола заявил, что руководство клуба угрожало игроку и его семье; в «Милане» эти обвинения отвергли. Сообщалось, что другие клубы предложили футболисту более высокую зарплату.

Фанаты решением Доннаруммы недовольны. 18 июня на матче чемпионата Европы до 21 года во время игры между сборными Италии и Дании они забросали вратаря фальшивыми деньгами, а также вывесили за его воротами баннер «Долларумма». Судье пришлось приостановить матч, чтобы работники стадиона очистили поле от бумажек.

money thrown at Dollarumma pic.twitter.com/oKe9giqOLi — Amro (@ThatBoyAmro) June 18, 2017

Le tiran billetes falsos y le llaman 'Dollarumma' #EuroSub21 pic.twitter.com/kocqpoiSCl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 18, 2017

Wow! Incredible protest from Milan fans standing behind Donnarumma goal in game vs Danmark: threw dollars to his goal, banner "Dollarumma"! pic.twitter.com/2IvEUmrhwT — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 18, 2017

Доннарумма сделал вид, что это его не задело. Когда его попросили прокомментировать инцидент, он сказал: «Всегда улыбайся».