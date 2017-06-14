Датчанин позвал друга на крестины. Тот пришел в костюме крестоносца

Пользователь Reddit bravobracus организовывал крестины своего сына и решил пошутить над лучшим другом: мужчина сказал ему, что хочет устроить костюмированную вечеринку вместо обычного празднования. Друг не понял шутки и пришел на крестины в костюме крестоносца. И, конечно же, был единственным человеком в костюме.

«Думаю, мой друг наверняка очень гордится своим статусом мема», — рассказал bravobracus. Мужчина отметил, что на крестинах друг чувствовал себя некомфортно, а мама bravobracus подумала, что он аниматор. Он признался, что не хотел разыгрывать друга, и до последнего думал, что тот ему подыгрывает. Даже когда друг рассказал о том, что нашел идеальный костюм для крестин, и попросил одолжить игрушечный меч.