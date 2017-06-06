Владимир Машков поучаствовал в спасении заблудившихся утят

4 июня несколько жителей Москвы заметили на Ленинградском проспекте у Белорусского вокзала двух диких уток с утятами. Птицы находились на проезжей части, и очевидцы происшествия решили спасти их.

По словам Олега Тегати, участвовавшего в спасении уток, МЧС отказалось приехать на вызов. Тегати рассказал, что помимо него в спасательной операции участвовали водитель машины, заметивший птиц, полицейский и женщина с дочерью, а главным инициатором был актер Владимир Машков, которого Тегати сначала не узнал.

Публикация от Tegati Oleg Photography (@tegati) Июн 5 2017 в 10:31 PDT

Москвичи посадили в машину всех утят, но долго не могли поймать селезня и утку. Как рассказал Тегати, они пробовали приманить птиц утятами, бегали за ними по проезжей части и расставляли силки. После нескольких попыток Машков смог поймать селезня в сачок.

Опубликовано Олегом Тегати 4 июня 2017 г.

После спасения птиц повезли в зоопарк — утка была окольцована. В зоопарке подтвердили, что они помечают птиц, но затем отпускают их на волю.

«Орнитологи зоопарка согласились взять их к себе, но предупредили, что другие обязательно накинутся на них, чтобы отбить себе утят. Это нас не устроило», — рассказал Тегати.

Тегати, Машков и другие участники спасательной операции отвезли птиц на Химкинское водохранилище и отпустили на волю.