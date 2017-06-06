«Ай да Пушкин»: интерактивная карта «Яндекса» ко дню рождения главного русского поэта

Компания «Яндекс» выпустила интерактивную карту «Ай да Пушкин» ко дню рождения Александра Пушкина. На карте отмечено 99 мест, связанных с жизнью поэта. Места разделены на несколько категорий — одни рассказывают о детстве Пушкина, другие — о путешествиях, третьи — о ссылках. Пользователь может самостоятельно выбрать истории или же нажать на игральную кость и прочесть случайный факт из биографии поэта.

«Пушкин — не только „наше все“ в десяти томах. Александр Сергеевич был живым человеком, даже очень живым. Он любил женщин, знал толк в вине, не терпел оскорблений и мог на радостях заплатить золотой червонец за хороший рассказ о Пугачеве», — заявили создатели проекта.