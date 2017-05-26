Как (примерно) выглядит айфон Дональда Трампа

Дональд Трамп во время президентской кампании пользовался телефоном на Android. Спустя два месяца после вступления в должность, в марте 2017 года, Трамп перешел на более безопасный айфон. 25 мая издание Axios сообщило, что у президента на телефоне установлено только одно стороннее приложение. Конечно, это Twitter.

Предыдущий президент США Барак Обама рассказывал, что на его айфоне нельзя делать ничего, кроме как получать электронную почту и пользоваться браузером. «Медуза», учитывая эти ограничения, представила, как выглядит айфон Дональда Трампа.

Примерно вот так: