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Робот-небоскреб и Чарли Чаплин на колесе обозрения: инстаграм с коллажами (без фотошопа!)
Житель Израиля Яхав Драйзин делает коллажи, комбинируя окружающие объекты с изображениями, которые открыты на экране его телефона. Чаще всего Драйзин использует кадры из популярных фильмов, мультсериалов и музыкальных клипов. Таким образом герои «Криминального чтива» оказываются на пикнике в парке, а Чарли Чаплин — на колесе обозрения.
Постоянный поиск вдохновения — это часть моей работы и моей жизни, — говорит автор аккаунта. — И я получаю его, делая подобные фотографии.