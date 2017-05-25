Робот-небоскреб и Чарли Чаплин на колесе обозрения: инстаграм с коллажами (без фотошопа!)

Житель Израиля Яхав Драйзин делает коллажи, комбинируя окружающие объекты с изображениями, которые открыты на экране его телефона. Чаще всего Драйзин использует кадры из популярных фильмов, мультсериалов и музыкальных клипов. Таким образом герои «Криминального чтива» оказываются на пикнике в парке, а Чарли Чаплин — на колесе обозрения.

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on May 20, 2017 at 11:39pm PDT

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on May 19, 2017 at 2:55am PDT

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on May 14, 2017 at 12:16am PDT

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on May 13, 2017 at 2:57am PDT

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on May 1, 2017 at 7:52am PDT

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on Feb 11, 2017 at 11:16pm PST