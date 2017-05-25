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Робот-небоскреб и Чарли Чаплин на колесе обозрения: инстаграм с коллажами (без фотошопа!)

Bird in Flight
14:04, 25 мая 2017

Житель Израиля Яхав Драйзин делает коллажи, комбинируя окружающие объекты с изображениями, которые открыты на экране его телефона. Чаще всего Драйзин использует кадры из популярных фильмов, мультсериалов и музыкальных клипов. Таким образом герои «Криминального чтива» оказываются на пикнике в парке, а Чарли Чаплин — на колесе обозрения.

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A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on

A post shared by Yahav Draizin (@yahavd) on

Постоянный поиск вдохновения — это часть моей работы и моей жизни, — говорит автор аккаунта. — И я получаю его, делая подобные фотографии.

Bird in Flight

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