The Onion выпустил фейковое «досье Трампа». Там сотни «утекших» документов

Сайт сатирических новостей The Onion опубликовал серию материалов об утечке документов из окружения президента США Дональда Трампа. Для этого проекта авторам The Onion пришлось подготовить сотни фейковых документов о разных аспектах жизни президента.

Например, среди документов можно найти «зашифрованные письма из России». В самом первом письме «Сергей Лавров» пишет Трампу, что он будет использовать очень простой шифр Атбаш, потому что с более сложными системами кодировки президент справиться не сможет.

В разделе, посвященном президентским брифингам, можно посмотреть на картинки, которые Трамп якобы рисовал во время консультаций.

The Onion

The Onion

The Onion

В разделе «Семья Трампа» приведены документы, якобы связанные с родными президента. Например, его сын Дональд показывал отцу рисунок робота-каратиста.

The Onion

На той же странице приведена инструкция для первой леди Мелании Трамп — дочь президента Иванка объясняет, как кормить и укладывать спать президента.

А распечатка одной из переписок намекает на то, что Трамп не может запомнить имена своих детей.

Трамп — своему советнику Келлиэнн Конуэй: «Как зовут младшего?» Ответ: «Бэррон» The Onion

The Verge отмечает, что в общей сложности The Onion подготовил больше 700 страниц фейковых документов. На сайте также можно найти «секретные аудиозаписи» из Белого дома, письма детей президенту и «презентации ЦРУ» о некоем маяке, который вдруг встревожил Дональда Трампа.