За десять лет до Кирка и Спока: вышел первый трейлер сериала «Звездный путь: Дискавери»

Американский телеканал CBS показал первый трейлер сериала «Звездный путь: Дискавери». В нем рассказывается о том, что происходило за 10 лет до событий самого первого «Звездного пути» о приключениях экипажа звездолета «Энтерпрайз» под руководством капитана Кирка.

В центре сюжета — научный корабль «Дискавери» и его старший офицер Майкл Бернем (героиня Сонекуа Мартин-Грин). Как видно из сюжета, экипаж корабля сталкивается с клингонами. В сериале также можно встретить Сарека (Джеймс Фрейн), отца Спока.

В первом сезоне будет 15 серий.

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«Звездный путь: Дискавери» должен был выйти в мае 2017 года, но премьеру отложили на осень. За пределами США и Канады сериал можно будет посмотреть через стриминговый сервис Netflix.