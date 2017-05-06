Как впечатлить женщину (по мнению японцев)? Навалять подставным задирам

В японском парке развлечений Hirakata, расположенном в городе Осака, появилась временная услуга — посетитель может навалять «плохим парням», чтобы впечатлить свою спутницу на свидании. Роль задир исполняют актеры. По сценарию, они толкают посетителя и говорят ему что-то грубое, а затем позволяют эффектно избить себя.

ひらかたパーク 新感覚フラッシュモブ『三文芝居』 ガチャ ガチャ

Желающим воспользоваться услугой нужно будет посетить тренировку перед тем, как отправиться в парк. На ней покажут, как надо бить актеров, чтобы это выглядело «как в кино», но при этом не нанесло сильного ущерба их здоровью. Услуга будет доступна только в мае и июне.