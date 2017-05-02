Афганский посол сказал в аэропорту, что у него в багаже бомба. Это была шутка

Бывший посол Афганистана в Казахстане Мохаммад Фарук Бараки, возвращаясь в Кабул после окончания срока службы, пошутил про бомбу в багаже. В аэропорту Астаны шутку не оценили.

В пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) на транспорте Казахстана рассказали Tengrinews, что инцидент произошел еще 28 апреля. Бараки «на вопрос сотрудников досмотра в шутливой форме сообщил о взрывном устройстве в ручной клади». После этого его проверили с помощью служебной собаки и рентгена; взрывчатку не нашли.

Ранее афганский телеканал 1tv описал эти события иначе: посла после шутки задержали на три часа, а в аэропорт стянули около 100 сотрудников спецслужб (эту информацию в ДВД опровергают).

Сам Бараки, отмечает 1tv, написал в соцсетях, что в случившемся виноват сотрудник аэропорта: тот якобы продолжал переспрашивать, что в ручной клади посла, хотя уже получил ответ. После этого Бараки в шутку сообщил, что там бомба.