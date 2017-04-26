Самый неуклюжий грабитель: американец проник в магазин через крышу, но не смог выбраться обратно

В Новом Орлеане (штат Луизиана) грабитель проник в магазин одежды, проделав дыру в потолке и спустившись по веревке. В помещении сработала сигнализация. Мужчина испугался и попытался выбраться из магазина тем же способом, которым он попал в него. Но ничего не вышло.

Worldʼs Worst Burglar Canʼt Escape Store Storyful

После многочисленных попыток выйти из магазина, грабитель все же нашел запасной выход и скрылся. Полицейские объявили его в розыск.