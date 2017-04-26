В четверг, 27 апреля, в России начнется прокат фильма «Моя девушка — монстр» режиссера Начо Вигалондо. В картине рассказывается про странную связь гигантского монстра, напавшего на Сеул, и потерявшей работу девушки Глории (Энн Хэтэуэй) из Нью-Йорка. «Медуза» представляет дублированный фрагмент фильма, в котором героиня Хэтэуэй демонстрирует, как она управляет монстром.