Норвежский диджей и продюсер Cashmere Cat выпустил клип на песню «9 (After Coachella)», записанную совместно с датской певицей MØ и лондонским продюсером SOPHIE.

В клипе рассказывается про Cashmere Cat, его собак, родителей и друзей. Например, отец музыканта в молодости был басистом панк-группы. А MØ (она же Карен) оставила маме свою кошку Клеопатру — чтобы им обеим не было одиноко. В клипе также появляются огромные ладони, которые снятся музыканту в кошмарах.

Cashmere Cat — 9 (After Coachella) ft. MØ, SOPHIE CashmereCatVEVO

В конце клипа объясняется, как появилась песня «9 (After Coachella)» и почему она так называется: все дело в девушке, которую Cashmere Cat встретил на прошлогодней , но потерял в тот же вечер.

В марте на эту же песню вышел другой клип, чуть более безумный, — с лающими бульдогами и вертикальными видео с телефона.

Cashmere Cat — 9 (After Coachella) (Lyric Video) ft. MØ, SOPHIE CashmereCatVEVO

Новый альбом Cashmere Cat «9» выйдет в пятницу, 28 апреля.