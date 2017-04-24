Российский программист перенес игру Tomb Raider в браузер. В нее можно играть даже с телефона

Российский программист Тимур Гагиев выпустил версию движка игры Tomb Raider 1996 года с открытым исходным кодом. Проект OpenLara опубликован на GitHub, Гагиев работал над ним как минимум с ноября 2016 года.

Самое интересное в OpenLara — демо-версия, работающая прямо в браузере. Если перейти на эту страницу, запустится уровень из Tomb Raider. Игрок может бегать, прыгать, выбирать оружие и стрелять. Если нажать на кнопки R и T на клавиатуре, происходящее в игре замедлится или ускорится. Другие уровни из игры предлагается загружать со своего компьютера (если они у вас есть).

Веб-версия игры работает и в мобильных браузерах! Причем разработчик предусмотрел управление: если открыть сайт с телефона, в окошке с игрой появятся экранные кнопки. Правда, у нас не получилось развернуть игру на весь экран.