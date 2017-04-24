шапито

Ничего особенного, просто британец выгуливает эму на поводке

The Daily Star
09:00, 24 апреля 2017

Британец Джек Моррис опубликовал в твиттере видео, на котором мужчина выгуливает эму рядом с баром в городе Чорли (графство Ланкашир). По словам Морриса, ролик прислал в групповой чат его знакомый.

У автора видео и хозяина эму завязался разговор. Мужчина рассказал, что птицу зовут Уоллес, и назвал питомца порядочной сволочью.

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