Ничего особенного, просто британец выгуливает эму на поводке

Британец Джек Моррис опубликовал в твиттере видео, на котором мужчина выгуливает эму рядом с баром в городе Чорли (графство Ланкашир). По словам Морриса, ролик прислал в групповой чат его знакомый.

У автора видео и хозяина эму завязался разговор. Мужчина рассказал, что птицу зовут Уоллес, и назвал питомца порядочной сволочью.

Hahahahahahaha can't believe this video. This world gets worse and worse 😂 pic.twitter.com/vSi0Fy1duc — Jack Morris (@jackmorriss12) April 22, 2017