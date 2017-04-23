12-летний мальчик решил пересечь Австралию за рулем. Его остановили только через тысячу километров

Австралийский дорожный патруль задержал автомобиль, за рулем которого находился 12-летний мальчик. Внимание полицейских привлек частично отвалившийся бампер, который волочился по асфальту.

Police arrest boy, 12, 1300 kilometres into his solo drive across Australia https://t.co/ue1yr7FHck — smh.com.au (@smh) April 23, 2017

После остановки машины полицейские выяснили, что мальчик выехал из Кендалла на восточном побережье Австралии и направлялся в Перт — город на другом конце континента. Под подсчетам The Sydney Morning Herald, мальчик самостоятельно проделал почти треть пути или 1300 километров.

Зачем мальчик решил самостоятельно пересечь Австралию, не уточняется. Полиция начала разбирательство.