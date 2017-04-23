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12-летний мальчик решил пересечь Австралию за рулем. Его остановили только через тысячу километров

Полиция Нового Южного Уэльса
09:44, 23 апреля 2017
Надежный источник

Австралийский дорожный патруль задержал автомобиль, за рулем которого находился 12-летний мальчик. Внимание полицейских привлек частично отвалившийся бампер, который волочился по асфальту.

После остановки машины полицейские выяснили, что мальчик выехал из Кендалла на восточном побережье Австралии и направлялся в Перт — город на другом конце континента. Под подсчетам The Sydney Morning Herald, мальчик самостоятельно проделал почти треть пути или 1300 километров.

Зачем мальчик решил самостоятельно пересечь Австралию, не уточняется. Полиция начала разбирательство.

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