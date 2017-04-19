Во вторых «Стражах Галактики» покажут сразу четыре сцены после титров. А может и пять!

В конце апреля выйдет фильм «Стражи Галактики. Часть 2» режиссера Джеймса Ганна. И, как и в большинстве картин студии Marvel, в нем будут сцены после финальных титров. Но их будет намного больше.

В конце супергеройских фильмов традиционно показывали один короткий ролик, намекающий на продолжение. С «Мстителей» 2012 года начали показывать по две сцены.

Критики, которые уже посмотрели новых «Стражей Галактики», говорят, что на этот раз зрителей ждут уже четыре ролика. Два из них будут намекать на события, которые произойдут в будущих фильмах.

И это не предел! Ганн утверждает, что на самом деле после титров будет пять сцен.

The Verge отмечает, что практика не показывать критикам все постфинальные видео существует — так что, возможно, режиссер не шутит.

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В России вторых «Стражей Галактики» начнут показывать 4 мая.