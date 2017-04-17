Пользователь «Лепрозория» нарисовал дизайн YouTube для вертикальных видео. И придумал очень полезную функцию

Пользователь сообщества «Лепрозорий» с псевдонимом Ibanez решил, что Google должна создать дочерний сайт YouTube специально для любителей снимать вертикальные видео. Вот как он должен выглядеть (пост автора виден только пользователям «Лепрозория»):

В колонке с рекомендуемыми вертикальными видео, изображенной справа, Ibanez спрятал одну очень полезную деталь: старые видео, которые уже все видели, помечены бейджиком «Баян». Такая функция не помешала бы и настоящему YouTube.