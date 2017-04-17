шапито
Что будет, если спрятать айфон в шоколадного кролика и сбросить с девятиэтажки? Ничего хорошего
Авторы ютьюб-канала GizmoSlip проверили, что станет с iPhone 7, если его поместить в огромного шоколадного кролика и выкинуть с высоты девятиэтажного дома. Спойлер: ничего хорошего.
Исследователи сделали в кролике небольшую щель, через которую поместили телефон внутрь. С помощью дрона они подняли фигурку на высоту 30 метров и отпустили. Кролик разлетелся на мелкие кусочки, а на айфоне теперь придется менять тачскрин и переднюю панель — они разбились.
Также авторы канала провели эксперимент, в котором снабдили айфон «подушкой безопасности» из шоколадных яиц.
А в другом видео они поместили телефон в бревно.