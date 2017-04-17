Что будет, если спрятать айфон в шоколадного кролика и сбросить с девятиэтажки? Ничего хорошего

Авторы ютьюб-канала GizmoSlip проверили, что станет с iPhone 7, если его поместить в огромного шоколадного кролика и выкинуть с высоты девятиэтажного дома. Спойлер: ничего хорошего.

Can iPhone 7 Survive in Giant Chocolate Easter Bunnyʼs Booty? 100 FT Drop Test GizmoSlip

Исследователи сделали в кролике небольшую щель, через которую поместили телефон внутрь. С помощью дрона они подняли фигурку на высоту 30 метров и отпустили. Кролик разлетелся на мелкие кусочки, а на айфоне теперь придется менять тачскрин и переднюю панель — они разбились.

Также авторы канала провели эксперимент, в котором снабдили айфон «подушкой безопасности» из шоколадных яиц.

Can Giant Easter Egg Filled with Cadbury Eggs Protect iPhone 6S? 100 FT Drop Test GizmoSlip

А в другом видео они поместили телефон в бревно.