«Потерянный в Лондоне»: Вуди Харрельсон в трейлере фильма, который снимали в прямом эфире

Вуди Харрельсон выпустил трейлер фильма «Потерянный в Лондоне» — первой картины в истории кино, которую снимали одним дублем на одну камеру и показывали в прямом эфире.

Lost In London — Official Trailer Picturehouse

Трансляция «Потерянного в Лондоне» состоялась 19 января 2017 года. Фильм показывали более чем в 500 кинотеатрах в США и одном кинотеатре в Великобритании. В мае планируется запустить картину в прокат.

«Потерянный в Лондоне» — первая режиссерская работа Вуди Харрельсона. В основу сюжета легли события 2002 года, когда Харрельсон был арестован в британской столице по обвинению в порче муниципального имущества. В картине снялись более 30 актеров, Харрельсон сыграл самого себя.