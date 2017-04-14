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Парковщик Гильермо из шоу Киммела снялся в новых «Стражах галактики». Но вы едва ли его заметите
В шоу Джимми Киммела на канале ABC есть второстепенный персонаж — парковщик Гильермо Родригес, которому приходится много общаться со звездами. На этот раз авторы шоу отправили Гильермо на съемочную площадку второй части фильма «Стражи галактики».
Парковщик сначала взял уроки актерского мастерства у Криса Пратта и Курта Рассела, а затем снялся в сцене для самого фильма. Гильермо досталась роль одного из двух полицейских, отгоняющих людей от места катастрофы. Правда, в финальную версию фильма его игра практически не попала — зеваки закрыли актера собой.
Новые «Стражи галактики» выйдут в России 4 мая.