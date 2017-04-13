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Райан Рейнольдс защищает Сэмюэла Л. Джексона: трейлер «Телохранителя киллера»
Вышел трейлер комедийного боевика «Телохранитель киллера». По сюжету, престарелый киллер (Сэмюэл Л. Джексон) решает дать показания против тех, кто его нанимал. Но обеспечить себе безопасность он уже неспособен — поэтому нанял себе телохранителя (Райан Рейнольдс).
Судя по трейлеру, главные герои много стреляют, опасно ездят и кричат друг на друга.
«Телохранителя киллера» снял режиссер фильма «Неудержимые 3» Патрик Хьюз. Картина выйдет в августе 2017 года.