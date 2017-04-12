В Екатеринбурге в честь Дня космонавтики выпустили антитеррористическое видео

Департамент информационной политики Свердловской области ко Дню космонавтики выпустил видео «Нет — террору, да — жизни!». В ролике командир отряда «Каравелла» (детский парусный клуб в Екатеринбурге, — прим. «Медузы») Лариса Крапивина, биатлонист Антон Шипулин, актриса Юлия Михалкова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев читают стихотворение волгоградской учительницы Татьяны Лавровой. При этом вместо фона в видео вставили изображение поля, леса и голубого неба.

Сегодня Россия отмечает День космонавтики – дату, объединяющую миллионы наших граждан в гордости за свою страну. Только по-настоящему сплоченный народ мог сделать первые и такие важные для всего человечества шаги в освоении Космоса. И лишь объединившись, мы сможем справиться с вызовами современности. Наша страна находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. И сегодня все мы готовы сказать: нет террору, да – жизни! В годовщину первого полета человека в Космос и запуска первого искусственного спутника Земли в центре Екатеринбурга пройдет большой концерт, где мы еще раз сможем показать, что мы вместе, что нас объединяет славное прошлое и великое будущее нашей страны. Этот концерт соберет сотни жителей и гостей столицы Урала, а также людей, которые в этом ролике говорят: терроризм не пройдет, нас не запугать, жизни – да. Приходите в Исторический сквер к 12:00. Опубликовано Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области 11 апреля 2017 г.

«Только по-настоящему сплоченный народ мог сделать первые и такие важные для всего человечества шаги в освоении космоса. И лишь объединившись, мы сможем справиться с вызовами современности», — заявили представители департамента.

Как связаны День космонавтики и терроризм, в департаменте не уточнили.