«Тьфу, Колокольцев»: диктор Кремля запутался в фамилии министра внутренних дел

Президент России Владимир Путин 5 апреля встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе встречи кремлевскому диктору нужно было представить министров внутренних дел двух стран. Но он споткнулся на фамилии Владимира Колокольцева!

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович К… Владимир Александрович К… Тьфу, извините», — сказал диктор, чем развеселил всех в зале. Колокольцев, кажется, не обиделся.

«Ко… Ко… Тьфу, Колокольцев». Диктор Кремля не выговорил фамилию главы МВД Prof.Laudeo

«Комсомольская правда» пишет, что позже диктор споткнулся еще раз — когда пытался выговорить отчество Мирзиеева. На этот раз ему помог Путин, который выкрикнул: «Миромонович!»