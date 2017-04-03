Рамзан Кадыров написал о встрече с главой администрации президента. И скопировал его имя из «Википедии»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем инстаграме о встрече с руководителем администрации президента Антоном Вайно.
Однако Кадыров (или человек, ведущий его аккаунт) не знал, как пишется имя главы администрации и просто скопировал его из «Википедии» — над фамилией чиновника остались знаки ударения.
Дорогие друзья! Я в Кремле встретился с Руководителем Администрации Президента РФ Анто́ном Ва́йно. Подробно проинформировал о состоянии дел в экономике и социальной сфере Чеченской Республики, рассказал о мерах по обеспечению ускоренного развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, а также о общественно-политической ситуации. Антон Эдуардович, как всегда, интересовался деталями решений, принимаемых для привлечения инвестиций. Я нашёл полную поддержку по тем вопросам, которые были озвучены. Хочу отметить, что Антон Эдуардович является человеком слова и дела - за его словами всегда следуют конкретные результаты. #Кадыров #Россия #Чечня #Вайно
Вот так выглядит статья о Вайно в «Википедии»:
То, что Кадыров скопировал имя из «Википедии», заметила сотрудница RTVi Зухра Кабардукова.
— Как пишется имя чувака?— Zukhra (@rkhuz) April 3, 2017
— Не знаю, давай скопируем из Википедии pic.twitter.com/nwsfNyytOL