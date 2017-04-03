Рамзан Кадыров написал о встрече с главой администрации президента. И скопировал его имя из «Википедии»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем инстаграме о встрече с руководителем администрации президента Антоном Вайно.

Однако Кадыров (или человек, ведущий его аккаунт) не знал, как пишется имя главы администрации и просто скопировал его из «Википедии» — над фамилией чиновника остались знаки ударения.

Вот так выглядит статья о Вайно в «Википедии»:

То, что Кадыров скопировал имя из «Википедии», заметила сотрудница RTVi Зухра Кабардукова.