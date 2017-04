Рамзан Кадыров написал о встрече с главой администрации президента. И скопировал его имя из «Википедии»

Дорогие друзья! Я в Кремле встретился с Руководителем Администрации Президента РФ Анто́ном Ва́йно. Подробно проинформировал о состоянии дел в экономике и социальной сфере Чеченской Республики, рассказал о мерах по обеспечению ускоренного развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, а также о общественно-политической ситуации. Антон Эдуардович, как всегда, интересовался деталями решений, принимаемых для привлечения инвестиций. Я нашёл полную поддержку по тем вопросам, которые были озвучены. Хочу отметить, что Антон Эдуардович является человеком слова и дела - за его словами всегда следуют конкретные результаты. #Кадыров #Россия #Чечня #Вайно

