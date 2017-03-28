«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию»: в фейсбуке вспоминают безумные названия музыкальных групп

Журналист Александр Смирнов попросил своих друзей в фейсбуке вспомнить «самые дикие, лютые или нелепые» названия музыкальных групп — такие, как «Вороны склевали твои посевы, Джузеппе».

БЕЗУМНОЕ НАЗВАНИЕ ГРУППЫ. Многие из нас хоть раз пробовали создать свой бэнд. Каждый сталкивался с проблемой названия. Г... Опубликовано Александром Дельфиновым 28 марта 2017 г.

К посту Смирнова в фейсбуке оставили десятки комментариев с безумными названиями. Вот лучшие группы: