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«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию»: в фейсбуке вспоминают безумные названия музыкальных групп

Meduza
15:32, 28 марта 2017

Журналист Александр Смирнов попросил своих друзей в фейсбуке вспомнить «самые дикие, лютые или нелепые» названия музыкальных групп — такие, как «Вороны склевали твои посевы, Джузеппе».

БЕЗУМНОЕ НАЗВАНИЕ ГРУППЫ. Многие из нас хоть раз пробовали создать свой бэнд. Каждый сталкивался с проблемой названия. Г...

Опубликовано Александром Дельфиновым 28 марта 2017 г.

К посту Смирнова в фейсбуке оставили десятки комментариев с безумными названиями. Вот лучшие группы:

  • «Клуб Унылых Лиц» (Одесса)
  • «Передвижные Хиросимы» (Томск)
  • «Стук Бамбука в XI часов» (Ижевск)
  • «Полтора килограмма отличного пюре» (Санкт-Петербург; теперь это просто «1,5 кг»)
  • «Опарыш осознал» (Санкт-Петербург)
  • «Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна» (Москва)
  • «Журналист из Фурфура» (Обнинск)
  • «Пойманные муравьеды» (Санкт-Петербург)
  • «ПБОЮЛ» (Москва)
  • «Сара Гопоту и ее бедные дети» (Екатеринбург)
  • «Взрыв кабачка в коляске с поносом» (Москва)
  • «33-х Летний Подонок» (Латвия)
  • «Мама просила на обратной дороге зайти и купить кефира» (Ленинград)
  • «Ноги Винни-Пуха» (Москва)
  • «Симуляция Беременных Хоббитов» (Санкт-Петербург)
  • «Валера, это риск» (Рига)
  • «Внезапный сыч» (Санкт-Петербург)
  • «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели» (Свердловск)
  • «Тонни Муха и расхитители колбасных фабрик» (Москва)
  • «Фрикционные автоколебания, как фактор износа трамвайных рельс» (Москва)

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Фото в анонсе: Kelly Sikkema / Unsplash

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Фото в анонсе: Kelly Sikkema / Unsplash