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«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию»: в фейсбуке вспоминают безумные названия музыкальных групп
Журналист Александр Смирнов попросил своих друзей в фейсбуке вспомнить «самые дикие, лютые или нелепые» названия музыкальных групп — такие, как «Вороны склевали твои посевы, Джузеппе».
БЕЗУМНОЕ НАЗВАНИЕ ГРУППЫ. Многие из нас хоть раз пробовали создать свой бэнд. Каждый сталкивался с проблемой названия. Г...Опубликовано Александром Дельфиновым 28 марта 2017 г.
К посту Смирнова в фейсбуке оставили десятки комментариев с безумными названиями. Вот лучшие группы:
- «Клуб Унылых Лиц» (Одесса)
- «Передвижные Хиросимы» (Томск)
- «Стук Бамбука в XI часов» (Ижевск)
- «Полтора килограмма отличного пюре» (Санкт-Петербург; теперь это просто «1,5 кг»)
- «Опарыш осознал» (Санкт-Петербург)
- «Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна» (Москва)
- «Журналист из Фурфура» (Обнинск)
- «Пойманные муравьеды» (Санкт-Петербург)
- «ПБОЮЛ» (Москва)
- «Сара Гопоту и ее бедные дети» (Екатеринбург)
- «Взрыв кабачка в коляске с поносом» (Москва)
- «33-х Летний Подонок» (Латвия)
- «Мама просила на обратной дороге зайти и купить кефира» (Ленинград)
- «Ноги Винни-Пуха» (Москва)
- «Симуляция Беременных Хоббитов» (Санкт-Петербург)
- «Валера, это риск» (Рига)
- «Внезапный сыч» (Санкт-Петербург)
- «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели» (Свердловск)
- «Тонни Муха и расхитители колбасных фабрик» (Москва)
- «Фрикционные автоколебания, как фактор износа трамвайных рельс» (Москва)
Фото в анонсе: Kelly Sikkema / Unsplash