Жителю Красноярского края стало скучно. Он выдумал ограбление и оставил ориентировку на себя

Житель Канска (Красноярский край) 26 марта позвонил в полицию и сообщил об ограблении, которое якобы произошло возле одного из кафе. Сотрудники полиции приехали на место происшествия и не обнаружили каких-либо следов преступления.

Телефон звонившего оказался недоступен, поэтому полицейские начали поиск по оставленной им ориентировке. Через два часа они нашли его самого — 34-летний ранее судимый мужчина в качестве «грабителя» описал себя.

«Как установили сотрудники полиции, в течение вечера мужчина распивал алкоголь в кафе, после чего от скуки решил сообщить в полицию придуманную им историю и описал себя в качестве подозреваемого», — рассказали в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Звонившему выписали штраф в 1,5 тысячи рублей за административное нарушение по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб».