На сайте чеченского парламента нашли версию со шрифтом Брайля. На следующий день ее убрали

23 марта выяснилось, что на сайте чеченского парламента можно выбрать шрифт Брайля, созданный для незрячих. В существовании такой версии сайта нет никакого смысла, поскольку шрифт Брайля предназначен для чтения наощупь.

На следующий день пункт меню для выбора шрифта Брайля с сайта чеченского парламента убрали. При этом на сайте остался файл шрифта.

По российскому законодательству, сайты органов власти должны иметь версию для слабовидящих. Как правило, такие сайты дают возможность увеличить шрифт или изменить контрастность — и эти функции на сайте чеченского парламента есть. Версии для слабовидящих есть и у Кремля, и у Генпрокуратуры.

Из-за того, что не все не знают, что шрифт Брайля — тактильный, с надписями для незрячих часто случаются неприятности. В октябре 2016 года у входа в отделение «Почты России» в городе Конаково Тверской области повесили табличку с адресом и расписанием работы, набранную шрифтом Брайля. Табличку разместили под стеклом, из-за чего прочесть ее стало невозможно. В январе 2017-го гладкие таблички, набранные шрифтом Брайля, нашли в российском поезде. РЖД пообещали убрать их.